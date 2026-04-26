2 aylık bebeğini öldürdüğü iddia edilmişti: Anneden ilk açıklama geldi

Bolu’da 2 aylık bebeğin öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne, emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları reddetti. Şüpheli kadının “Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim” dediği öğrenildi.

Bolu’nun Gerede ilçesinde 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan anne Serpil C.’nin emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Şüpheli anne, suçlamaları kabul etmezken, "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" diyerek iddiaları reddetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Gerede’ye bağlı Kitirler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 2 aylık Ela C. evde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu. Olayın ardından anne Serpil C. (30), evden ayrılarak D-100 kara yolunda Yeniçağa yönüne doğru uzun süre yürüdü.

Polis ekipleri tarafından yol kenarında yakalanan kadın gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden bebek Ela ise bugün Demircisopran köyünde, babasının gözyaşları arasında toprağa verildi.

“Kimin öldürdüğünü bilmiyorum”

Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan annenin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Serpil C.’nin, "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim. Bebeğimin ölümüne ben sebep olmadım, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Çanakkale Boğazı’nda alarm: 202 metrelik gemi arızalandı, geçişler durduruldu
Çanakkale Boğazı’nda alarm: 202 metrelik gemi arızalandı, geçişler durduruldu
MSB duyurdu: F-4E/2020'lerle kritik eğitim
MSB duyurdu: F-4E/2020'lerle kritik eğitim
Ankara-Sivas YHT hattı 3 yılda 2,3 milyon yolcu taşıdı
Ankara-Sivas YHT hattı 3 yılda 2,3 milyon yolcu taşıdı
İstanbul’da yerin 30 metre altında çilek üretimi başlıyor
İstanbul’da yerin 30 metre altında çilek üretimi başlıyor
F1, yeniden Türkiye'de! Erdoğan starta bastı: Formula 1 aracı İstanbul turuna başladı
Erdoğan starta bastı: Formula 1 aracı İstanbul turuna başladı
Karadeniz'in rengi değişti: Ordu'da dikkat çeken görüntü
Karadeniz'in rengi değişti: Ordu'da dikkat çeken görüntü
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
ABD, Hint-Pasifik'te M/T Majestic X gemisine baskın düzenledi
ABD, Hint-Pasifik'te M/T Majestic X gemisine baskın düzenledi
Dağcıların tırmandığı yanardağ patladı: Facianın eşiğinden dönüldü
Dağcıların tırmandığı yanardağ patladı: Facianın eşiğinden dönüldü
Nisan ayında Uludağ'a kış geri döndü
Nisan ayında Uludağ'a kış geri döndü
Kuraklık bitti, umut büyüdü: Buğdayda verim artışı bekleniyor
Kuraklık bitti, umut büyüdü: Buğdayda verim artışı bekleniyor
Yağışlar sonrası umut veren tablo
Yağışlar sonrası umut veren tablo