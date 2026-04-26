2 aylık bebeğini öldürdüğü iddia edilmişti: Anneden ilk açıklama geldi

Bolu’nun Gerede ilçesinde 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan anne Serpil C.’nin emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Şüpheli anne, suçlamaları kabul etmezken, "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" diyerek iddiaları reddetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Gerede’ye bağlı Kitirler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 2 aylık Ela C. evde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu. Olayın ardından anne Serpil C. (30), evden ayrılarak D-100 kara yolunda Yeniçağa yönüne doğru uzun süre yürüdü.

Polis ekipleri tarafından yol kenarında yakalanan kadın gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden bebek Ela ise bugün Demircisopran köyünde, babasının gözyaşları arasında toprağa verildi.

“Kimin öldürdüğünü bilmiyorum”

Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan annenin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Serpil C.’nin, "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim. Bebeğimin ölümüne ben sebep olmadım, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.