MSB duyurdu: F-4E/2020'lerle kritik eğitim
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-4E/2020 savaş uçaklarıyla Karadeniz'in batısında eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini açıkladı. 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından icra edilen faaliyette kol uçuşları ve koordinasyon eğitimleri öne çıktı. MSB paylaşımında, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından F-4E/2020 uçaklarımız ile 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi.
