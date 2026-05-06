ABD ordusu: Uyuşturucu taşıyan tekne hedef alındı
ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonlarını sürdürürken, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. United States Southern Command (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen saldırının, elde edilen istihbarat doğrultusunda düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, teknede bulunan 3 erkek "narko-teröristin" öldürüldüğü, ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA