Diyarbakır'da okul çevresinde silah sesleri duyuldu: Valilikten açıklama geldi

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından gündem sıcaklığını korurken, Diyarbakır’da da endişe yaratan bir olay yaşandı. Kentin Yenişehir ilçesinde bulunan Şehit Mehmet Karaaslan Ortaokulu çevresinde silah sesleri paniğe yol açtı.

Okul önünde silahla ateş açıldı

Kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi, öğrencilerin ders yaptığı saatlerde okul önüne gelerek yanlarındaki pompalı tüfeklerle havaya ateş açtı. Olay sırasında okul çevresinde bulunan görevlilerin müdahalesi üzerine şüpheliler hızla bölgeden uzaklaştı. Silah sesleri nedeniyle okul içinde kısa süreli panik yaşandı. Öğrenciler güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Şüpheliler kısa sürede yakalandı

İhbar üzerine harekete geçen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda, silahla ateş açan kişiler yakalanarak gözaltına alındı.

Valilikten açıklama: Okula yönelik saldırı yok

Diyarbakır Valiliği, olayın okulu hedef aldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Okula yönelik olduğu iddia edilen silahlı asayiş olayıyla ilgili olarak sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere istinaden; okula yönelik bir şey yok. Okul civarına denk gelen bir ağabey-kardeş husumet konusu. Şahıs yakalanıyor" ifadelerine yer verildi.