İbrahim Yumaklı: Gıdanız yoksa hiçbirinin önemi yok
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimin stratejik önemine dikkat çekerek Türkiye’nin tarımsal hasılada dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını vurguladı. Yumaklı, bir yılda 908 milyar liralık destek sağlandığını, sulama yatırımlarının dünyayı üç kez dolaşacak uzunluğa ulaştığını belirtirken, “Temel ve stratejik ürünlerde kendine yeterlilik şart” mesajı verdi.
