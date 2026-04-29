Alanya’da yaz erken geldi: Sahiller doldu, turizm canlandı
Antalya’nın Alanya ilçesinde baharın son günlerinde etkisini artıran yaz havası turizmi canlandırdı. Hava 23, deniz suyu 20 dereceyi görürken, yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti; Kleopatra Plajı başta olmak üzere kıyılarda yoğunluk oluştu. Denize giren, güneşlenen ve su sporları yapan tatilciler renkli görüntüler oluştururken, karavanla Türkiye’yi gezen bir vatandaşın “Alanya’ya bayıldım, bu yazı burada geçireceğim” sözleri bölgedeki cazibenin boyutunu ortaya koydu.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.