Çöplükte servet buldu! 128 parçalık eser müzeye kazandırıldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde hurdacılıkla geçimini sağlayan Mehmet Özdemir, çöplükte hurda topladığı sırada tarihi değeri olabileceğini düşündüğü metal parçalarla karşılaştı.

Topladığı malzemeler arasında dikkatini çeken bu parçaları ayıran Özdemir, durumu ilgili kurumlara bildirdi. Yapılan incelemelerde söz konusu buluntuların 102 sikke, 11 yüzük, 7 farklı obje, 3 heykel, 2 mühür, 1 ok ucu, 1 yüzük parçası ve 1 madeni para olmak üzere toplam 128 parçadan oluştuğu tespit edildi.

Bulunan tarihi eserler, gerekli işlemlerin ardından Sivas Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.