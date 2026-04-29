Çöplükte servet buldu! 128 parçalık eser müzeye kazandırıldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Özdemir’in çöplükte bulduğu parçalar, inceleme sonrası tarihi eser çıktı. Aralarında sikke ve heykellerin de bulunduğu 128 parça, müzeye teslim edildi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde hurdacılıkla geçimini sağlayan Mehmet Özdemir, çöplükte hurda topladığı sırada tarihi değeri olabileceğini düşündüğü metal parçalarla karşılaştı.

Topladığı malzemeler arasında dikkatini çeken bu parçaları ayıran Özdemir, durumu ilgili kurumlara bildirdi. Yapılan incelemelerde söz konusu buluntuların 102 sikke, 11 yüzük, 7 farklı obje, 3 heykel, 2 mühür, 1 ok ucu, 1 yüzük parçası ve 1 madeni para olmak üzere toplam 128 parçadan oluştuğu tespit edildi.

Bulunan tarihi eserler, gerekli işlemlerin ardından Sivas Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

