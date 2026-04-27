Kerkük’te freni boşalan kamyon ölüm saçtı: 7 ölü, 22 yaralı
Irak’ın Kerkük kentinde freni boşalan kamyonun şehir merkezinde kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 35 araç hurdaya döndü. Feci kazada 7 kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Kentte 1 günlük yas ilan edilirken, ağır yaralıların Türkiye’de tedavi edilmesi için girişimler başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.