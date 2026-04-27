Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntü: Kırmızıya döndü
Küçükçekmece Gölü'nde dikkat çeken bir renk değişimi yaşandı. Gölün denizle buluştuğu noktada suyun kırmızıya dönmesi çevrede tedirginlik yarattı. Son günlerde farklı bölgelerde de benzer görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte olay yeniden gündeme taşındı. Vatandaşlar kirlilik ihtimali nedeniyle endişe duyduklarını belirtirken, kırmızıya dönen su dron ile havadan görüntülendi. Uzmanların incelemesi beklenirken, renk değişiminin nedeni merak konusu oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA