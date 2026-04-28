Boğaz’da korkutan anlar: Konteyner gemisi yalıya metreler kala karaya oturdu

İstanbul Boğazı’nda dümen arızası nedeniyle Sarıyer Yeniköy açıklarında karaya oturan ve yalıya metreler kala duran konteyner gemisi, ekiplerin uzun süren müdahalesinin ardından kurtarıldı.

Sarıyer'de karaya oturan konteyner gemisi, başlatılan çalışmaların ardından kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda seyreden "KAPPA" isimli 148 metre uzunluğundaki konteyner gemisi, Yeniköy önlerinde karaya oturdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri sevk edildi.

İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı

KEGM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya'dan Kocaeli'ye kılavuz kaptan alarak seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli 148 metre boyundaki konteyner gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 römorkörlerimiz ile balık adam ekibimiz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı."

KEGM'den yapılan diğer açıklamada ise "Gemi, balık adam ve kurtarma ekiplerimizin yaptığı incelemenin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 römorkörlerimiz tarafından yüzdürüldü" ifadesi kullanıldı.

Ekiplerin başlattığı çalışma sonucunda konteyner gemisi kurtarıldı.

Yurtta sağanak alarmı: Gök gürültülü yağış etkili olacakYurtta sağanak alarmı: Gök gürültülü yağış etkili olacakGündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Belediyede korku filmi gibi anlar: Satırlı saldırı anı kamerada...
Belediyede korku filmi gibi anlar: Satırlı saldırı anı kamerada...
Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntü: Kırmızıya döndü
Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntü: Kırmızıya döndü
Kerkük’te freni boşalan kamyon ölüm saçtı: 7 ölü, 22 yaralı
Kerkük’te freni boşalan kamyon ölüm saçtı: 7 ölü, 22 yaralı
2 aylık bebeğini öldürdüğü iddia edilmişti: Anneden ilk açıklama geldi
2 aylık bebeğini öldürdüğü iddia edilmişti: Anneden ilk açıklama geldi
Çanakkale Boğazı’nda alarm: 202 metrelik gemi arızalandı, geçişler durduruldu
Çanakkale Boğazı’nda alarm: 202 metrelik gemi arızalandı, geçişler durduruldu
MSB duyurdu: F-4E/2020'lerle kritik eğitim
MSB duyurdu: F-4E/2020'lerle kritik eğitim
Ankara-Sivas YHT hattı 3 yılda 2,3 milyon yolcu taşıdı
Ankara-Sivas YHT hattı 3 yılda 2,3 milyon yolcu taşıdı
İstanbul’da yerin 30 metre altında çilek üretimi başlıyor
İstanbul’da yerin 30 metre altında çilek üretimi başlıyor
F1, yeniden Türkiye'de! Erdoğan starta bastı: Formula 1 aracı İstanbul turuna başladı
Erdoğan starta bastı: Formula 1 aracı İstanbul turuna başladı
Karadeniz'in rengi değişti: Ordu'da dikkat çeken görüntü
Karadeniz'in rengi değişti: Ordu'da dikkat çeken görüntü
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
ABD, Hint-Pasifik'te M/T Majestic X gemisine baskın düzenledi
ABD, Hint-Pasifik'te M/T Majestic X gemisine baskın düzenledi