Ankara'ya zorunlu iniş yapan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Türkiye'den ayrıldı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i taşıyan uçak, dün akşam saatlerinde teknik arıza nedeniyle Ankara’ya zorunlu iniş yaptı. Geceyi başkentte geçiren Sanchez ve beraberindeki heyet, daha sonra Esenboğa Havalimanı’na hareket etti.
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu’nun 8. Zirvesi’ne katılmak üzere yola çıkan Sánchez’in uçağı, teknik sorun nedeniyle rotasını değiştirerek Ankara’ya indi.
Başkentte bir otelde konaklayan Sánchez ve beraberindeki heyetin, daha sonra Esenboğa Havalimanı’na hareket ettiği bildirildi.