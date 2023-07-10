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  4. Aliağa ve Menderes ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale ediliyor

Aliağa ve Menderes ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale ediliyor

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozerle çalışılıyor.
Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde çıkan yangına da ekipler 5 helikopter, 3 uçak 14 arazöz, 4 su ikmal ve 4 dozerle müdahaleye başladı.

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