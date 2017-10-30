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Bağımsızlık karşıtlarından Barselona'da gösteri

Katalonya özerk yönetiminin, İspanya'nın parçası olarak kalmasını isteyen yüzbinlerce kişi, tek taraflı bağımsızlık ilanından iki gün sonra Barselona'da büyük çaplı gösteri düzenledi.
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