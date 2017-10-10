ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C

Bahçeli'den ABD'ye: Hani dosttuk

MHP lideri devlet bahçeli ABD’nin Türkiye ile vizeleri askıya almasına ilişkin “Hani dosttuk, değişen ne oldu kimin damarına basıldı?” dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.