ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
16 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bankalarla ilgili çalışma tamamlanıyor

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bankaların tüm direnişine rağmen, ki bugün bunlarla ilgili çalışmalarımızı olgunlaştıracağız, piyasayı destekledik" dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.