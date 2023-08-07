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Derince ilçesinde TMO silosundaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda patlama meydana geldi.

Haber Merkezi
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İlçenin sahile yakın kesiminde saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyuldu.
Vali Seddar Yavuz, TMO silolarında patlama yaşandığının iletildiğini belirterek, "Bütün arama kurtarma ekiplerini yönlendirdik. Yaralılar olduğu yönünde bilgi var. Ben de bölgeye seyir halindeyim." dedi.

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