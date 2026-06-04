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Engin Polat'ın kuzeni Can Polat son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Engin Polat'ın kuzeni ve Polat ailesinin koruması Can Polat için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Ataşehir'deki törende ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, bazı aile fertleri fenalık geçirdi. Babalarının tabutuna sarılan Can Polat'ın kızlarının "Babamı bizden aldınız" sözleri cenazede duygu dolu anlara neden oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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