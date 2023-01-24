Erdoğan'dan İsveç'teki eyleme büyük tepki: NATO kapısını kapattı!

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan İsveç'teki eyleme ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey."