  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Gazze ve Batı Şeria'da ölenlerin sayısı 704 oldu

Gazze ve Batı Şeria'da ölenlerin sayısı 704 oldu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Filistin Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ve Batı Şeria'daki olaylarda yaşamını yitirenlerin sayılarını güncelledi.

Açıklamada, 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 704'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedildi.

İsrail saldırılarında, kasıtlı olarak ambulansların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, hava saldırıları sebebiyle Gazze'deki Beyt Hanun Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Batı Şeria'ya bağlı el-Halil kentinin kuzeyindeki Arrub mülteci kampında Muhammed Macid İbrahim Hammad (20) adlı bir gencin İsrail kurşunuyla yaralandığı ve hastanede hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bakanlık bu son ölüm haberiyle 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da ölen Filistinlilerin sayısının 18'e yükseldiğini aktarmıştı.

Diğer Videolar
Gazze Şeridi gece boyu bombalandı
Tunceli'de yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
TCMB Başkanı Erkan, bankanın faaliyetleri hakkında komisyonda sunum yaptı
Perde arkasında neler yaşandı?
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor
Özbekistan'da büyük patlama
Boğaz'da arızalanan gemi Ahırkapı'ya demirletildi
İstanbul'da orman yangını