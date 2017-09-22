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İstanbul'da özel jet kazası

TC-KON kuyruk tescilli özel jet, arıza nedeniyle inişe geçtiği sırada pistten çıktı. Uçağın Sanko'ya ait olduğu haberleri üzerine DÜNYA'ya açıklama yapan Abdülkadir Konukoğlu, uçağı birkaç yıl önce sattıklarını söyledi.
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