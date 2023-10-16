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Kadıköy'de "laf atma" cinayeti

Kadıköy'de "laf atma" iddiasıyla çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim'de Hasanpaşa Mahallesi'nde bıçaklı kavgada ağır yaralanan Davut A'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kız arkadaşı S.T. (27) ile yolda yürüyen Davut A'nın (23) saat 03.20'de, karşıdan yönden gelen Ali K.Ş. (56) ile aralarında "laf atma" iddiasıyla çıkan tartışmada bıçaklandığını ve şüphelinin kaçtığını belirledi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatan ekipler, güvelik kamerası görüntülerinden kimlik bilgilerini tespit ettiği Ali K.Ş'yi olayda kullandığı bıçakla Kadıköy'de yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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