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KKTC'de dalış turizmi için gemi batırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığında eski bir sahil güvenlik botu olan gemi, Girne açıklarında batırılarak dalış turizmine kazandırıldı.
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