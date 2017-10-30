ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C

Komutanların 15 Temmuz'da helikoptere bindirilme anı

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, komutanların Genelkurmay avlusunda helikoptere bindirilme anı yer alıyor.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.