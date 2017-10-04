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Las Vegas'ta anma törenleri düzenleniyor

Las Vegas'ta pazar gecesi meydana gelen ve 59 kişinin hayatını kaybettiği, 527 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından kentin çeşitli noktalarında anma törenleri düzenleniyor. Bugün ABD Başkanı Trump'ın bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.
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