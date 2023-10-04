Munzur ve Pülümür dağlarındaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

Zengin su kaynakları ve besin çeşitliliğiyle öne çıkan ilde, birçok memeli, kuş, sürüngen ve böcek türü yaşamını sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri de yaban hayvanlarının korunması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaçak avcılığa karşı denetimler yapan ekipler, hayvanların popülasyon takibi için de Munzur ve Pülümür dağlarına fotokapanlar yerleştiriyor.

Görevliler video ve fotoğraf çekme özelliğine sahip, harekete duyarlı cihazlardan elde edilen görüntüleri inceleyerek bölgedeki yaban hayatı varlığını kayıt altına alıyor.

Belirli aralıklarla incelenen fotokapanlara son bir yıl içerisinde vaşak, bozayı, kurt, keklik, yaban keçisi ve domuz gibi birçok türün görüntüsü yansıdı. Görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor.