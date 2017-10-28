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New York'u mazgallarından tüten buhar ısıtıyor

New York sokaklarında mazgallardan tüten, bazen de turuncu ve beyaz renkteki borulardan yükselen, kimilerinde merak kimilerinde ise tiksinti uyandıran buhar, aslında kentteki binlerce binanın ısıtma ve soğutma sistemleri için kullanılıyor
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