  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Odessa Limanı'ndan gelen yük gemisi İstanbul'da demirledi

Odessa Limanı'ndan gelen yük gemisi İstanbul'da demirledi

Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Odessa Limanı'ndan ayrılan "Joseph Schulte" adlı ilk yük gemisi İstanbul Boğazı'nı geçerek, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı Demirleme Sahası'na demirledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den bu yana Odessa Limanı'nda kalan Hong Kong bayraklı "Joseph Schulte" isimli yük gemisi 2 bin 114 konteyner taşıyor.

Söz konusu gemi, yükünün dökme tahıl ve tahıl ürünleri olmaması nedeniyle Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan ayrılamamıştı.

Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin ardından Odessa Limanı'ndan açılan Joseph Schulte, İstanbul Boğazı'nı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KURTARMA-6 Römorkörü ile geçerek İstanbul Bölge Liman Başkanlığı Demirleme Sahası'na demirledi.

Diğer Videolar
Atatürk'ün yeni görüntüleri paylaşıldı
Üsküdar'da metrobüs kazası: Araçlarda hasar oluştu
Kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Derince ilçesinde TMO silosundaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Derince ilçesinde TMO liman silosunda patlama meydana geldi
Derince ilçesinde patlama meydana geldi
Adana'da fabrika yangını!
İnegöl’de yangın seferberliği