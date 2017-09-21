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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
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