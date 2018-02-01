ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C

Çavuşoğlu, Rusya'dan Mihraç Ural'ın tutuklanıp iadesini istedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörist Mihraç Ural'ın sahte belgelerle Soçi Kongresi'ne katıldığını, Rusya'dan bu şahsın Türkiye'ye iade edilmesinin istendiğini bildirdi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.