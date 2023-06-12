Taksim'de Rus turist bıçaklanarak öldürüldü

Beyoğlu'ndaki bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Hüseyinağa Mahallesi'nde bir sokakta Rus turist Vyacheslav Vasilievich (40) ile bazı kişiler arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Vyacheslav Vasilievich bıçakla yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerden Ş.Y. ve U.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, "kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde tarafların kavga etmesi, Rus uyruklu kişinin bıçaklanması ve daha sonra yere düşmesi yer alıyor.