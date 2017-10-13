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"Türkiye, önemli ilaç ham madde üreticisi ülkelerden olabilir"

Prof. Dr. Fazıl Özen, "Türkiye, önemli ilaç ham madde üreticisi ülkelerden biri olabilir" dedi.
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