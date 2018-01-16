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"Türkiye’nin 3 ayaklı terör sorunu bulunmaktadır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
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