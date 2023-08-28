Wanger lideri Prigojin'in gizemli ölümü

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in, Wanger'i yaratmak zorunda kaldığını dile getiren Küntay, nedenini ise şu sözlerle açıkladı: O dönem Rusya'daki bazı oligarklar Putin için tehdit olmaya başlamıştı. Ve bu tehdit olunan oligarkların Rus ordusu içerisinde de ciddi bağları olduğu söyleniyordu ve bir darbe ile Putin'i iktidardan indirebilme söylentileri vardı. Dolayısı ile Putin Wanger'i kurdu.

Gelinen son noktada Yevgeniy Prigojin'in şüpheli ölümü ile yaşanan son hadise ise Rusya Devlet duruşunun bir tezahürüdür. "İlk başta mecburi bir ittifak vardı sonrasında iki güç arasında seçim yapma zorunluluğu ortaya çıktı ve dışarıda kalma olasılığı yüksek olan güçlerden birinin reaksiyonu ve bu reaksiyona Rus aklıyla verilen cevap ve hesap kesim tarihi...