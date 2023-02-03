Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kayak yaparken kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, kayak yaparken yaralandı. 15 yaşındaki Koç, hastaneye kaldırıldı. Koç, özel uçakla Türkiye'ye getirilip hastaneye kaldırıldı.
Haber Merkezi
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, kayak yaparken kaza geçirdi.
Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre, 15 yaşındaki Kerim Rahmi Koç, sömestr tatili için gittiği Fransa'da bulunan Courchevel'de kayak yaparken düşüp yaralandı.
Koç, özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye yatırıldı.
Koç'un hastanede yapılacak tetkiklerin ardından ameliyat olup olmamasına karar verilecek.