  1. Dünya Gazetesi
  2. Yaşam Keyfi
  3. Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kayak yaparken kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kayak yaparken kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, kayak yaparken yaralandı. 15 yaşındaki Koç, hastaneye kaldırıldı. Koç, özel uçakla Türkiye'ye getirilip hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, kayak yaparken kaza geçirdi.

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre, 15 yaşındaki Kerim Rahmi Koç, sömestr tatili için gittiği Fransa'da bulunan Courchevel'de kayak yaparken düşüp yaralandı.

Koç, özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye yatırıldı.

Koç'un hastanede yapılacak tetkiklerin ardından ameliyat olup olmamasına karar verilecek.