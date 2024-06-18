'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' 29-30 Haziran'da düzenlenecek

Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, şenlikler için hazırlıklara başladıklarını belirtti. İlçeye geleceklerin Atatürk silüetini çok daha rahat ve keyifle izleyebilmeleri için bazı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çamlıyurt, şunları kaydetti:

"Şenliklerimiz, 29 Haziran'da Şenlik Alanı'nda, 30 Haziran'da ise ilk kez Atatürk Seyir Alanı'nda gerçekleşecektir. Özellikle altyapıya yaptığımız stratejik yatırımlar sayesinde, o gün etkinliklerimize gelen herkesin mutlu bir şekilde ayrılmasını hedefliyoruz. Bu kararlılıkla, şenliklerimizin katılımcılarımıza unutulmaz anlar yaşatacağına inanıyoruz."

Atatürk silüeti temmuz sonuna kadar görülebiliyor

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar'ın eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ve haziran aylarında düzenlenen 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' ile kutlanıyor.