Avrupalı karavancılardan 45 günlük Türkiye turu

Almanya ve İsviçre'den 13 karavanla Türkiye'ye gelen 26 turist, 45 günlük gezi kapsamında Kastamonu'nun Daday ilçesine geldi. Türkiye'de buluşan ve karavanla tura çıkan 26 turist, yedi coğrafi bölgede birçok yeri gezdikten sonra Daday'daki Balabanağa Konağı'nı ziyaret etti.

Almanya'dan gelen Tomas Hering de grubun sorumlusu olduğunu kaydetti. Geçen yıl 10 karavanla geldiklerini bildiren Hering, "Şimdi 13 araçla yeniden geldik. O kadar çok hoşumuza gitti ki bu turu yeniden yapma gereği duyduk. Eylül ayında tekrar geleceğiz, o zaman daha kalabalık bir grup olacağız. Kastamonu'dan sadece geçtik, gezme fırsatımız olmadı ama izlenimlerimiz mükemmel. Gelirken yol kenarındaki çeltik tarlaları, manzaralar harikaydı." diye konuştu.

Son 2 gün İstanbul ziyareti için ayrıldı

Kafileye Türkiye turlarında rehberlik yapan Levent Bilgiç ise turun 40. gününde olduklarını söyledi. Amasra ve Safranbolu gezilerinin ardından son 2 günü İstanbul'da değerlendireceklerini anlatan Bilgiç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Herkes kendi karavanlarıyla gelmiş. Dolayısıyla rahat rahat geziyoruz. Truva'dan başladık, Bergama'yı, Efes'i gezdik. Bunlar zaten dünya genelinde duyulmuş alanlar. Daha sonra Pamukkale'yi gezdik. Dalyan'a gidip kaplumbağaları gördük, bot turları yaptık. Oradan devam edip Çıralı'da kaldık. Antalya'yı gezdik, Konya'yı, Mevlana'yı tanıdık. Daha sonra Kapadokya'yı gezdik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden sonra buraya geldik."