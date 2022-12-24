Ayrıcalıklı bir dalış saati Tudor Pelagos FXD

Toulon merkezli bir bilimsel kuruluş olan Fransız Donanması'na bağlı Groupe d'Étude et de Recherches Sous-Marines (G.E.R.S.) Oyster Prince Submariner saatlerini derin sularda ve gerekli şartlarda teste tutularak değerlendirilebilmesi için iş birliği yapıyorlar.

En popüler dalgıç saati, mavi kadran ve bezelli 9401 referans kodlu ikonik modeli. Önemli bir ayrıntı olarak “M.N” simgeleri işlenerek Marine Nationale baş harflerine gönderide bulunuyor. Kadranda ibreler "Snowflake" olarak çalışıldı ve saat imleri ve daha sonra üçgen saat imleri olmak üzere iki konfigürasyonda sunuldu.