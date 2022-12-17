Baksı Kültür Sanat Vakfı, “Anadolu Ödülleri” dağıtıldı

Baksı Kültür Sanat Vakfı “Anadolu Ödülleri”nin üçüncüsünü organize etti. 2020 yılından itibaren düzenlenen ödül töreni, 2021 yılından itibaren kapsamı genişletilerek çiftli yıllarda kurumların, tekli yıllarda ise kişilerin çalışmalarını değerlendirmeye başladı. Geçen yıl “Geçmişi Selamlamak” adı altında yapılan organizasyon, bu yıl “Geleceğe Öneriler” Anadolu Ödülleri 2022 olarak adlandırıldı.

Ödüller için kriter olan, üretim aşamasında Anadolu’nun kültürel zenginliğini kapsayan, onlardan esinlenen, ilham alan, yenileyen en önemlisi dönüştürebilen kurum ve projeler değerlendirildi. Konusunda önde gelen yedi kişilik bir Seçici Kurul Anadolu Ödülleri 2022’nin hangi kurum ve projelere verileceğini belirledi. Seçici Kurulu’nda Cihat Aşkın, Derviş Zaim, Emre Arolat, Görgün Taner, Hülya Ekşigil, Levent Çalıkoğlu, Nusret Polat yer aldı. Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın ve Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Anadolu Ödülleri bir coğrafi alan üstünden insanı, uygarlıkları, geçmişi ve geleceği anlama çabası olduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

“Baksı Kültür Sanat Vakfı, yaşadığımız toprakların zengin mirasını korumak için 2020’den beri düzenlediği Anadolu Ödülleri ile ülkemizin gelişimine katkıda bulunan öncü kişi ve kurumları görünür kılıyor. Geçtiğimiz yıl “Geçmişi Selamlamak” başlığıyla gerçekleştirilen Anadolu Ödülleri bu yıl ise ‘Geleceğe Öneriler’ başlığıyla yarınlara uzanıyor. Anadolu Ödülleri tek bir dönem, tek bir kültür, sınırları çizilmiş bir coğrafya ile tarif edilemeyeceği için bize verilen bütün katkıları sıralayabilmek çok zor. Etkinliklerimizin her döneminde çoğulculuktan yana olmanın insandan yana olmak anlamına geldiğini kabul ettik. Geldiğimiz nokta gösteriyor ki bu kabulümüz yine çoğul birikimlerle birlikte kendi varlığını sürdürüyor.” dedi ve ekledi: Toprak masumdur, derindir, doğurgandır, koruyandır ve insanlara yaşama ve üretme şansı verir. Bazen çamurlu, bazen kupkuru ama hep orda ve sürekli değişen, ciddiye alınması gereken önemli bir tanıktır. Bana sorarsanız toprağın ‘bilgeler bilgesi’ olduğu konusunda tereddütsüz bir ön yargıya sahibim. Bu yargımın kanıtı, insanoğlunun farklı dönemlerde, farklı kültür ortamlarında farklı inançlarla yarattığı değerler dünyasının toprağın kalbinde bir arada yaşıyor olmasıdır... Aslına bakarsanız daima bu görevin bize ait olduğunu düşündük. Yola çıkış gerekçemiz de bu anlayış oldu.”

Anadolu Ödülleri 2022’nin ana sponsoru Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı ise böyle anlamlı bir organizasyonun ödüllerinin destekçisi olmaktan gurur duyduklarını dile getirerek sözlerine şunları ekledi: “Bu topraklarda yaşayan herkesin ortak değerlerinin olduğunu biliyorum. Bu değerlerin Anadolu’ya uzandığına inanıyorum. Bu bereketli topraklara, bu topraklarda çok uzun yıllardır yaşayan kültüre, ortak değerlerimize sahip çıkmak yarınlarımız için çok kıymetli. Aklımızı kurcalayan bir soru da var: ‘Bu bereketli topraklar bundan sonra da aynı zenginlikleri sunmaya devam edebilecek mi?’ Çünkü gezegenin diğer yerleri gibi Anadolu toprakları da iklim krizi nedeniyle tehlikede.

Anadolu Ödülleri’nin bir parçası olarak takdim ettiğimiz Doğan Değer Ödülü’nü bu sebeple bu yıl, Anadolu topraklarının sürdürülebilirliği için anlamlı bir projeye verdik. Hele de böyle karanlık çöktüğü zamanlarda iyiyi kutlamayı, iyiyi yaşatmayı görev bilelim. Umuda ve ışığa her zamankinden de çok ihtiyacımız var. Unutmayalım ki “Güneşin doğduğu yer” olan Anadolu’da umut da ışık da her zaman var. Yeter ki onu açığa çıkaralım.” Anadolu Ödülleri 2022’nin şartnamesinde projenin çıkış noktası şu şekilde belirtiliyor: “Anadolu’yu, bugünün ortak kimliğini oluşturan çeşitlilik ve zenginliğin temel kaynağı olarak görüyoruz. Bu birikimi çağın dinamikleriyle yoğurma sorumluluğunun ise öncelikle bu coğrafyada yaşayan insanlara ait olduğuna; bu kimliği vurgulayan, yenileyen, zenginleştiren ve koruyan kültürel üretimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.”

Anadolu Ödülleri 2022’nin bu yıl ki kazananları: Edebiyat kategorisinde Yapı Kredi Yayınları, Görsel Sanatlar kategorisinde Arkas Sanat Merkezi, Müzik kategorisinde Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Sinema kategorisinde ise İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneği oldu. Edebiyat Alana Katkı Ödülü Varlık Yayınları, Müzik Alana Katkı Ödülü Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği, Sinema Alana Katkı Ödülü Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Mutfak (Gastronomi) Alana Katkı Ödülü ise Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi’ne verildi. Doğan Değer Ödülü ‘Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetim Projesi’ne verilirken, Onur Ödülü ise İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın oldu.