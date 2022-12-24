Bir gastronomi keşif alanı: Gastronometro

Gastronometro, Türkiye’nin ilk gastronometri keşif platformu olarak 2015 yılında Metro Türkiye tarafından kurulmuştur. 7 yılı aşkın süredir bin 700 metrekarelik alanda, eğitim, gelişim ve aktivite merkezi olarak hizmet veren Gastronometro, şeflerden tedarikçilere, restoran ve otel işletmecilerinden lezzet tutkunlarına, gastronomi yazarlarından öğrencilere sektörün tüm paydaşlarına yönelik eğitimler ve etkinlikler gerçekleştirir. Eğitim, sektörün ihtiyaç duyduğu fiyat-performans-kalite odağında yeni ürün geliştirme ve etkinlik odağında çalışmalarını sürdüren gastronometro, ulusal ve uluslararası birçok kurumla iş birliği yaparak sektörü buluştururken sektörün gelişimine destek oluyor.

Gastronomi dünyası için bir eğitim, ArGe ve sektörün buluşma merkezi olarak konumlanan gastronometro, gastronomi dünyasından uluslararası marka okullar ile iş birliklerinden, MICHELIN yıldızlı şeflerin ağırlanmasına ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitimlere kadar sayısız çalışmaya imza atıyor. Türk gastronomisine katkı sağlamak amacıyla, Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu olarak kurulan, Türk ve Dünya Mutfağı’nın gelişimine de çok büyük katkı sağlayan, kendi bünyesinde çalışan şefler ile yerel ve lokal ürünlerle uluslararası standartlarda yeni reçeteler geliştirerek bu lezzetleri sektöre sunuyor. Dünyaca ünlü şefleri Türk şeflerle buluşturan gastronometro, bu alanda bir köprü vazifesi görüyor. Düzenlediği atölye çalışmaları ve seminerler ile sektör profesyonellerini, müşterilerini, tedarikçilerini ve aşçılık okulu öğrencilerini bir araya getiren gastronometro bir yandan da sektörün tüm paydaşlarını destekliyor.

Menüler tasarlanırken coğrafi işaretli ürünlerin kullanımı

Gastronometro şefleri düzenli olarak çok sayıda ürün tadımı ve testi gerçekleştirir. Türk mutfağına ait ve yerel gastronomi geleneklerimizi sürdürme, yeni nesillere aktarma konusunda çalışmalarına devam ediyor. Ürün geliştirmede kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli araçlar arasında sayılan coğrafi işaretli ürünlerde eğitmen şeflerin en sık başvurduğu ürün grubu içerisinde yer alır. Gastronometroda menüler hazırlanırken mevsimsel olarak coğrafi işaretli ürünlerin kullanımına dikkat edilir. Toplamda 44 standart operasyon prosedüründen geçerek hazırlanan bir menünün hazırlanması sürecindeki ilk prosedür coğrafi işaretli ürün kullanımıdır. İstisnasız hazırlanan her yemekte coğrafi işaretli ürün kullanılır. Örneğin, Taşköprü sarımsağı ile marine edilmiş kuzu sırtı ya da Finike portakallı Kemal paşa tatlısı gibi. Hazırlanan tüm menülerde bu dil kullanılır ve aynı zamanda da coğrafi işaretli ürün logosu menüye yerleştirilir. Tüm bu konu başlıkları Metro Türkiye’nin ana amacı olan “Türk mutfağına ve Türk şeflerine katkıda bulunmak” felsefesinden ileri gelir.

Gastronometro konusunda bilgi veren Gastronometro Yönetici Eğitmen Şefi Murat İlke Özipek’e teşekkür ederim.

Ertürk GÖRMAN