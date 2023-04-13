Çamaşır deterjanı için kimyasallara ihtiyaç yok! İşte doğal malzemelerle çamaşır deterjanı tarifleri

Markete gidip renkliler, beyazlar ve siyahlar için ayrı ayrı deterjan alıp üstüne yumuşatıcıya da para vermekten sıkıldınız mı? Bu noktada doğal çamaşır deterjanları size yardımcı olur. Üstelik, ekonomik olduğu kadar zehirsiz ve insan sağlığına dost olan bu çamaşır deterjanı tariflerini evde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte, birbirinden kolay hazırlanan ve etkili temizlik sağlayan doğal çamaşır deterjanı tarifleri...

Doğal Toz Deterjan Tarifi

Hem doğal hem etkili bir toz çamaşır deterjanı istiyorsanız bu tarif tam size göre! Boraksın temizleyici etkisiyle bembeyaz çamaşırlara sahip olabilirsiniz.

MALZEMELER

-1/2 yemek kaşığı karbonat

-1 yemek kaşığı boraks

-1 yemek kaşığı çamaşır sodası

HAZIRLANIŞI

- Tüm malzemeleri karıştırarak makinenizin deterjan gözüne koyun ve makinenizi çalıştırın.

- Makineyi her çalıştırdığınızda aynı ölçüleri kullanabilirsiniz. Dilerseniz karışıma doğal sabun rendesi ekleyebilir ve deterjanınızın etkisini artırabilirsiniz.

Zeytinyağı Sabunlu Sıvı Çamaşır Deterjanı Tarifi

Hazırlayacağınız deterjanın daha pratik ve miktarının çok olmasını istiyorsanız deterjanı sıvı olarak hazırlayabilirsiniz. Sıvı deterjan hazırlamak için en büyük yardımcınız ise zeytinyağlı sabun. İşte tarifi;

MALZEMELER

- 1 kalıp rendelenmiş doğal zeytinyağlı sabun

- 1 litre su

- 1 su bardağı çamaşır sodası

- 1/2 su bardağı boraks

HAZIRLANIŞI

- 1 litre suyu tencerede kaynatın.

- Kaynayan suyun içine rendelediğiniz sabunu ekleyerek güzelce eritin.

- Daha sonra boraks ve çamaşır sodasını ekleyerek karıştırmaya devam edin.

- Karışımı ocaktan aldıktan sonra soğuması için bir kenara bırakın.

- Soğuduktan sonra karışımı şişeye dökerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Mis Kokulu Çamaşır Deterjanı Tarifi

"Mis gibi kokan deterjan olmadan yapamam!" diyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Lavanta uçucu yağı ile evinizde bahar havası estirecek tarife bayılacaksınız.

MALZEMELER

- 1 su bardağı karbonat

- 2 su bardağı rendelenmiş saf sabun

- 1 su bardağı boraks

- 15 damla lavanta uçucu yağı

HAZIRLANIŞI

- Tüm malzemeleri sırasıyla kuru ve kokusuz bir kaba koyun ve güzelce karıştırın.

- Hazırladığınız karışımı beyaz çamaşırlar için bir çay bardağı, renkliler için ise 2/3 çay bardağı olacak şekilde ölçeklendirin.

- Dilerseniz makinenizin yumuşatıcı gözüne sirke ekleyerek daha yumuşak çamaşırlar elde edebilirsiniz.