“Çizilen resim, onu yapan çocukla birlikte yorumlanmalı”

Özellikle çocuklarda bilinç ile bilinçdışı çok yakın temasta olduğundan çocuklar doğrudan bilinçdışını temsil etme yeteneğine sahipler.

Çocuk ve ergenlerle çalışırken kullanılan projektif resim testlerinin travma dönemlerinde daha dikkatle ele alınması gerektiğine vurgu yapan Sanat Terapisi Uygulayıcısı Tüge Sungay, “Çocuklara, deprem anını resmet, bir ev çiz, aile resmi çiz gibi yönlendirici yaklaşımlardan kaçınmalıyız. O ne zaman ve ne çizmek isterse onu çizmeli. Kalıplanmış uygulamalar, varsayımlar, kurgulardan kaçınmak ve çizilen resmi, onu yapan çocukla değerlendirmek önemlidir. Resim yapma süreci ve sonrasında resim üzerine yapılacak sohbet, çocuğun kaygılarını azaltan en önemli adımlardan biridir” diyor. Tüge Sungay, özellikle travma dönemlerinde çocukların kağıt ve kalemle ilişkisine müdahale edilmemesi gerektiğine vurgu yapıyor. “Aile çiz ve bir insan çiz testleri, çocuk ve ergenlerde sıkça kullanılan projektif yöntemlerden. Ancak halen deprem bölgesinde yaşayan, çadır veya konteynerde kalan çocuklar dikkate alınarak, bu yöntemlerden uzak durulması öneriliyor” diyen Sungay şöyle devam ediyor:

“En büyük hata yapılan resmin çocuktan bağımsız yorumlanması”

Sanat terapisinin önemli bir kolu olan resim, sözsüz iletişimin en güçlü aracı. Çocuk resimlerindeki renkler ve semboller çocuğun iç dünyasının birer yansımasıdır, kişiye özel ve kendine özgü. En büyük hata yapılan resmin çocuktan bağımsız değerlendirilmesi olacaktır. Resim yoluyla elde edilen bilgiler, sözlü iletişim yoluyla çocuktan edinilen bilgiler ile bir araya getirilmeli.

Resim yoluyla sanat terapisinde dikkat edilmesi gerekenler:

- Müdahalesiz bir ortam yaratın.

- Yönergelerden uzak durun.

- Resim çizerken bir sorunuz olursa resmin bitmesini bekleyin.

- Kalem, kağıt ile baş başa ve özgür olduğunu hissettirin.

- Birlikte resim yapın.

- Yaptığı resmi anlatmasını isteyin.

- Can kulağı ile onu dinleyin.

- Resim sonrası akıl vermeyin, yargılamayın.

- Yaptığı resimleri izni olmadan başkasıyla paylaşmayın.