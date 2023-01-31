Daenerys Targaryen'a benzetilmişti! Melek Mızrak Subaşı: O akış bizi çok şaşırttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hafta sonu gerçekleştirdiği Bilecik ziyareti sırasında kendisine eşlik eden Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Subaşı'nın Ekrem İmamoğlu'nun yanında durduğu sırada siyah mantosuyla çekilen fotoğraflar, izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen' karakterine benzetilmişti.

Subaşı, sosyal medyanın gündemine oturan ‘benzerlik’ hakkında açıklamalarda bulundu.

Subaşı şunları söyledi:

- Sayın İmamoğlu Bilecik'e halkın esnafı projesi için geldi biz onu ağırlarken orada çekilen fotoğraf bizim sosyal medya hesabımıza Twitter’ımızda paylaşıldı.

- Ardından retweetler çok fazla çoğaldı, dikkat çekti. Sanıyorum belki genç olmam, belki mimar olmam, belki farklı bir tarz oluşturmam ve aynı zamanda tabii ki Sayın İmamoğlu’nu ziyaret ettiği bir belediye olarak dikkat çektiğini düşünüyorum.

- Birçok ünlü yorumda bulunmuş, aynı zamanda kadın platformları da inanılmaz desteklemiş burada aynı zamanda teşekkür ediyorum. Çok esprili yorumlar vardı.

- Hepsi birbirinden ayrı güzeldi ama ‘Ejderhalarınıza çakar taktırdınız mı?' cümleleri bence çok yaratıcıydı. Bir de Haluk Levent’in paylaşımına güldüm.

- Takipçiler artarken ‘neler oluyor' diye biz de düşündük. Bir sürü internet fenomeninin paylaşması ya da sosyal medyadaki o akış bizi çok şaşırttı.