Dünyanın seçkin restoran Michelin yıldızları dağıtıldı

Michelin, Zorlu PSM’de düzenlenen gecede Michelin Rehberi İstanbul, İzmir, Bodrum’un yeni restoran seçkisini duyurdu. Michelin müfettişleri, 15’i İzmir’de ve 19’u Bodrum’da olmak üzere toplamda 111 restoranı rehberin yeni seçkisine dahil etti. İzmir’den 3, Bodrum’dan 2 restoran birer Michelin Yıldızı alırken, Bodrum’dan 2, İzmir’de 6 olmak üzere toplamda 8 restoran Bib Gourmand ödülüne layık görüldü.

İstanbul seçkisine yeni eklenen 25 restorandan 2’si birer Michelin Yıldızı alırken, 8 restoran Bib Gourmand ödülüne layık görüldü. Böylece İstanbul’da listeye restoran listesi 77’ye yükseldi. Ödül töreninde yaptığı konuşmada seçkiye dair bilgiler paylaşan Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, “Müfettişlerimiz bu yıl bir kez daha İstanbul mutfak seçkisinin cazibesine kapıldı. Karma kültüre sahip bir dünya şehri olan İstanbul, klasik Türk meyhanelerinden, son moda veya uluslararası restoranlara, aynı zamanda tam anlamıyla bir mutfak deneyimi sunan rahat restoranlara kadar oldukça zengin bir gastronomik panoramaya sahip. İkinci seçkiye bu yıl eklenen 2 yeni Michelin Yıldızı da dahil olmak üzere şehrin dört bir yanına yayılmış 24 yeni restoranın yer aldığı 2024 Seçkisi, aynı zamanda gelenekleriyle de gurur duyan cesur şefler neslinin yönlendirdiği gastronomi standartlarındaki yükselişi de gözler önüne seriyor” dedi. Poullennec, İzmir ve Bodrum ile ilgili olaraksa, “ Michelin Rehberi ailesine kayda değer derecede etkili bir şekilde giriş yapan İzmir ve Bodrum’da ekiplerimiz, bu iki bölgeyi birbirinden ayıran farklılıklardan özellikle çok etkilendi. Yerel kökler, bölgeye olan bağlılık ve yerel üreticilerle kurulan güçlü bağların, İzmir ve çevresinde seçkiye giren restoranların çoğunun paylaştığı ortak özellikler olduğunu söyleyebiliriz. Michelin Yeşil Yıldızı’nın bölgedeki üç restorana verilmesi, bu güçlü bağlılığı kanıtlıyor. Bodrum ise gastronomik açıdan bütünleyici bir konsept sunuyor: Sahilde lüks ve uluslararası mekanlar yer alırken, Bodrum’un merkezi özellikle pitoresk, erişmesi kolay, küçük ve bağımsız restoranlara ev sahipliği yapıyor” diye konuştu.

İzmir’de üç restoran birer

Michelin Yıldızı’na layık görüldü

Şef Osman Sezener yönetimindeki OD Urla, köklü ve özgün mutfak anlayışıyla öne çıkıyor. Teruar Urla’da şef Osman Serdaroğlu ve ekibi, yerel ürünlerin zenginliğini öne çıkaran, İtalyan ve Akdeniz esintili tabaklar hazırlıyor. Ozan ve Seray Kumbasar, Vino Locale’de mutfağında yalnızca en iyi ürünleri kullanıyor ve bu ürünleri restorana yakın yerlerden temin etmeye özen gösteriyor. Mevsimlere olabildiğince uygun tasarlanan menü, 6 haftada bir değişerek konukları duygusal ve sofistike bir mutfağı keşfetmeye davet ediyor.

Bodrum’da 2 restoran birer

Michelin Yıldızı ile ödüllendirildi

Şef Osman Sezener tarafından işletilen Kitchen, leziz uluslararası dokunuşlarla modern bir Türk mutfağı sunuyor. Ege mutfağı tutkunları, Maçakızı Şef Aret Sahakyan’ın yaratıcı teknikleri, yerel mutfak gelenekleri ile birleştiriyor. Son olarak, İstanbul’da yer alan 2 yeni restoran birer Michelin Yıldızı’na layık görüldü. Uluslararası bir geçmişe sahip İstanbullu şef Cenk Debensason, Arkestra’da uzmanlığını ve mutfak konusundaki becerilerini ortaya koyuyor. Sankai by Nagaya’da şef Yoshizumi Nagaya, iki adet yüksek kaliteli omakase menüsü oluşturdu. Bu birer Michelin Yıldızı ile ödüllendirilen 2 yeni restoran, İstanbul’daki Bir Michelin Yıldızlı restoran sayısını toplamda 6’ya yükseltiyor ve Araka, Nicole, Mikla ve Neolokal bu yıl da unvanlarını koruyor. Yerel mutfak sahnesinin zirvesinde yer alan Turk Fatih Tutak ise hazırladığı mükemmel ve rota değiştirmeye değer tabaklar sayesinde, iki Michelin Yıldızı ile Michelin Rehberi’nin 2024 seçkisinde yer almaya devam ediyor. Duyarlı dört yeni restoran Michelin Yeşil Yıldız ile ödüllendirildi. İzmir’den OD Urla, Vino Locale ve Hiç Lokanta, İstanbul’dan ise Circle by Vertical Michelin Yeşil Yıldız ile ödüllendirilen restoranlar arasına girdi. Geçen yılın seçkisinde yer alan Neolokal’in Michelin Yeşil Yıldızı’nı korumasıyla, Michelin Rehberi’nin 2024 seçkisinde Michelin Yeşil Yıldız ile ödüllendirilen restoran sayısı 5’e yükseldi.

Seçkiye 16 yeni Bib Gourmand restoran eklendi

Michelin Rehberi’nin Bib Gourmand kategorisine 2’si Bodrum’dan, 6’sı İzmir’den ve 8’i İstanbul’dan olmak üzere 16 yeni restoran eklendi. Müfettişler Bodrum’daki İki Sandal meyhanesinde sunulan mezelerin çeşitlilik ve lezzetinden özellikle etkilenirken, Otantik Ocakbaşı’nda servis edilen ızgara etlerin tadını çıkarmayı da ihmal etmediler. İzmir’de geleneksel Türk mutfağı, seçkin adreslerde büyük beğeni topluyor. Adil Müftüoğlu, Ayşa Boşnak Börekçisi, Beğendik Abi ve Tavacı Recep Usta’da mezeler, haşlamalar, sebze çorbaları ve şerbetli baklavalar lezzet yarışında. Sürdürülebilir girişimleri nedeniyle MICHELIN Yeşil Yıldız’a da layık görülen Hiç Lokanta, eski şehirde daha modern ve sebze ağırlıklı bir mutfak sunuyor. Lucien Arkasbağında yer alan LA Mahzen, lezzeti ve kalitesiyle Akdeniz mutfağını yaşatırken, en kaliteli yerel şarapları da ön plana çıkarıyor. Bib Gourmand kategorisinde yer alan İstanbul’daki 8 yeni restoran, Aida - vino e cucina veya Fauna’nın İtalyan lezzetlerinden Inari Omakase Kuruçeşme’nin Japon lezzetlerine veya Red Balon’un Akdeniz mutfağına kadar daha eklektik bir mutfak panoraması sunuyor. Modern veya geleneksel olması fark etmeksizin Türk mutfağı da unutulmadı; Circle by Vertical, Efendy, Tavacı Recep Usta Bostancı ve Foxy Nişantaşı da Bib Gourmand kategorisindeki restoranlar arasında yerini aldı. Bu kategoriye yeni eklenenlerin yanı sıra, daha önce Michelin Rehberi 2023 seçkisinde Bib Gourmand kategorisinde yer alan İstanbul’daki 10 restoran, rütbesini korumaya devam ediyor. Bu sayede Bib Gourmand kategorisindeki 18 restoran, Türkiye’nin en büyük şehrinde parlıyor. İstanbul’dan tavsiye edilen restoranlar listesine giren 15 yeni restorana ek olarak, tavsiye edilen restoranlar listesinde bu yıl da yerini korumaya devam eden 37 restoran ile şehirdeki tavsiye edilen restoran sayısı 52’ye yükseldi.