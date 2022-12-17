E-ticaret büyümesinde son trend, çok kanallı deneyimler

Gıda e-ticareti, gerçek mekânda faaliyet gösteren bir mağaza yerine veya aynı zamanda bir online mağaza kullanarak yiyecek ve içecek ürünleri satma işidir. Diğer sektörlerdeki e-ticaretin aksine akılda tutulması gereken birkaç husus daha vardır. Malzemelerin ve alerjenlerin şeffaflığı, işlenmesi ve etiketlenmesi önemi ile birlikte milyonlarca insan gıda bazlı alerjiye sahiptir. Bu da bu alandaki hataların potansiyel müşterilerinize büyük zarar verebileceği anlamına gelir. Doğru beslenme etiketlenmesinde de önem taşır. Hızlı tüketim endüstrisi pandemi boyunca sert bir darbe aldı. Bazı şirketler büyük satış düşüşleri ve işten çıkarmalar yaşarken, diğerleri 2021’de hane halkının kalemlerine yaptığı toplam harcamanın 1.62 trilyon TL olmasıyla birlikte talepte ani artışlar gördü. Bu arada trendler hayal edilemeyecek şekilde hızlanarak firmaları bilinmeyen bölgelere itti. Ancak tüketim malları üreticileri olarak kendilerini yeniden icat ettiler ve yeniden hayal ettiler, dijital satışlara ve ilgi odaklı pazarlamaya doğru genişlediler ve e-ticarete büyük yatırımlar yaptılar.

Tüketicilerin yüzde 28'i en az ayda bir kez sipariş veriyor

Araştırma ayrıca tüketicilerin çevrimiçi yiyecek ve içecek siparişi vermeye hazır olduğunu gösteriyor. Bu tüketicilerin yaklaşık yüzde 28’i, bu yıl en az ayda bir kez çevrimiçi yiyecek ve içecek siparişi vererek alışveriş yaptıkları ortaya çıkmıştır. Yeni iş fırsatları yaratan gıda e-ticaretine yönelik sürekli artan taleple birlikte, zaman içinde değişen trendlere de katkıda bulunuyor. Bu katkıları sayacak olursak; sürdürülebilirlik, şeffaflık ve duygusal bağlantı, şimdi al sonra öde, abonelikler, daha iyi ödeme seçenekleri, iskontolu satışları, otomatik sistemlere yatırım, doğrudan tüketiciye gitme, sosyal ticaret, çok kanallı deneyimler, e-ticaret yatırımları ve ortaklıkları.

Ülkemizde ve dünyada 2008-2009 mali krizine yol açan son krizin kazananları, yiyecek ve içecek dahil olmak üzere hızlı tüketim malları firmalar oldu ve en yüksek getiriyi sağladılar. Hızlı tüketim ürün kategorileri devler tarafından yönetilir. Bu markalar, dağıtım için kitlesel pazar çekiciliğine, ortaklıklara ve tuğla ve harç kanallarına güvenirler ve daha küçük markalar üzerinde amansız bir hâkimiyete sahiptirler. Ancak zamanın hızla değişimi ve tüketim malları endüstrisi için pazarlamada yeni bir model ortaya çıktı. Online satışlar COVID-19 krizinden önce, büyük hızlı tüketim markaları 2017 ile 2019 arasında yılda yüzde 1.5 oranında pazar payı kaybetti. Daha küçük markalar aynı dönemde yüzde 1.7 büyüdü. Pandemi, tüketim mallarının başarısı için yeni bir model yaratarak bu eğilimi güçlendirdi. Daha fazla gıda müşterisi, ürünlerini keşfetmek ve satın almak için e-ticarete yönelmeye başladılar. Pandemiden en çok etkilenen alanlardan biri marketler oldu. Çoklu anketlerden elde edilen verilere göre, ayda en az bir kez internetten yiyecek siparişi veren halkın yüzdesinin( 2019- yüzde 11) ve 2021 (yüzde 23) arasında iki kattan fazla arttığını ortaya koyuyor. Büyük ölçüde gençlere hitap eden bu eğilim, şimdi biraz daha yaşlı bir nüfus için çekici görünüyor. Araştırma, online market alışverişine yönelik eğilimin de azalmadığını gösteriyor. Bu yıl yanıt verenlerin yaklaşık yüzde 28›i, geçen yılki yüzde 23’lük orana göre ayda en az bir kez internetten yiyecek siparişi verdiğini bildirdi. Bu, 5 yıl önceki oranın üç katından fazladır. (yüzde 9) Online market alışverişi, düşük gelirli hanelerin alışverişi yüksek gelirli hanelere göre daha yaygındır.

Yetişkinler, haftada en az bir kez market alışverişi yapıyor

Yıllık hane geliri en az 80 bin TL olan katılımcıların yüzde 37’si bunu en az ayda bir yaptığını bildirdi. Bu, yıllık daha az olanların yaklaşık iki katından fazla (yüzde 19). İlginç bir şekilde, 35-54 yaşındakilerin 18-34 yaşındakilere göre en az ayda bir kez online market alışverişi bildirme olasılığı daha yüksekti (sırasıyla yüzde 41 ve yüzde 35). Bu uygulama da 18 yaşından küçük çocuğu olanlarda (yüzde 43) çocuğu olmayanlara (yüzde 22) göre daha yaygın olduğu görülüyor. Yine de yiyecek almanın diğer yolları çok daha popüler olmaya devam ediyor. Neredeyse tüm yetişkinler (yüzde 97) haftada en az bir kez bizzat market alışverişi yapıyor, bu rakam geçen yıla ve pandemi öncesi 2019’a göre değişmedi. Bu sıklıkta restoranlarda yemek yiyenlerin yüzdesinde bir toparlanma oldu. Bu rakam pandemi öncesi yüzde 87’den (2019) geçen yıl yüzde 74, bu yıl yüzde 83’e sıçradı. Yaklaşık yarısı haftada en az bir kez dışarıda yemek yiyor. Bir restorandan paket servis veya paket servis siparişi verme konusunda daha az farklılık oldu. Bu yıl yetişkinlerin yüzde 72’si bunu ayda en az bir kez yapıyor, geçen yılki yüzde 74’e göre biraz düşüş oldu, ancak 2019’daki yüzde 70’e göre artış yaşandı. Bir restorandan paket servis veya paket servis için yemek siparişi vermek, düşük gelirli katılımcılardan daha yüksek gelirli katılımcılar arasında ve aynı şekilde çocuklu olanlar arasında olmayanlardan daha popüler. Ancak, 18-34 yaşındakiler, 35-54 yaşındaki meslektaşlarına göre en az ayda bir bunu yapmaya daha yatkındır. (sırasıyla yüzde 89 ve yüzde 82)

Birkaç yıl önce büyüyen bir trend gibi görünen yemek takımlarına gelince pek tutmadılar. Bu yıl yetişkinlerin yalnızca yüzde 8’i en az ayda bir yemek hazırlama kitleri sipariş ettiğini bildirdi. Bu, geçen yılki yüzde 6’dan yüksek, ancak 2019’daki yüzde 7’den daha az bir artış. Büyüme, yalnızca yüzde 4’ünün bu sıklıkta sipariş verdiği 2018’e geri döndüğünüzde daha belirgindir, ancak öyle olsa bile bu hizmetler nüfusun bir kısmıyla sınırlı kalıyor. E-ticaret büyümesinde dikkat edilmesi gereken son trend, müşterileriniz için çok kanallı deneyimler yaratmaktır. Çok kanallı bir strateji oluşturmak, bu listede zaten ele alınan trendlerin çoğuna hitap eder. Ancak bu, markanızla etkileşime geçmek için hangi kanalı kullanırlarsa kullansınlar müşterinizle bir ilişki kurmakla ilgilidir. 2021 itibarıyla tüketicilerin yüzde 39’u çok kanallı pazarlama yaklaşımlarına daha sıcak bakıyor.

Z kuşağı tüketicisi kusursuzluk istiyor

Çok kanallı tercihin nedenlerinden biri, nesiller arası tüketici davranış değişiklikleridir. Çoğu Z kuşağı tüketicisi, geleneksel kanal sınırları açısından düşünmüyor bile ve markaları ve perakendecileri deneyimlerinin kusursuzluğu konusunda giderek daha fazla değerlendiriyorlar. Bu müşterilerin çoğu için online alışveriş, tek noktadan alışverişle ilgili değildir. Bu nedenle e-ticaret işletmeleri, müşterilere seçtikleri her kanalda tutarlı, kişiselleştirilmiş iletişim sunmaya hazır olmalıdır. Düşünmekten markanızı tanıtmaya kadar, ilişkinin ömrü boyunca insanların geçtiği adımları uyarlamak çok önemlidir. Bu, kesintisiz bir online satış kanalını, aktif sosyal medya katılımını, marka deneyimlerini ve gelecekte sizden hangi tür ürünleri satın almak isteyebilecekleri konusunda müşteri geri bildirimlerini toplamayı içerir. Ama en önemlisi, doğrudan erişim çabalarınızı kişiselleştirmek. Markanızdan kendilerine mutlu yıllar dileyen bir e-posta veya mesaj alan müşteriler, yalnızca işlerinden daha fazlasını önemsediğinizi bilirler.

E-ticarette nasıl değer yaratılır?

Özellikle yiyecek ve içecek şirketleri, diğer sektör türlerinin sunamadığı ekstra duyusal deneyimlerden (tat ve koku) faydalanabilir. 2021’in sonunda, küresel e-ticaret satışları yaklaşıktrilyona ulaştı. E-ticaret yoluyla yapılan perakende satışların yüzdesi, yüzde 18’den yüzde 19.5’e yükseldi ve bu rakamın 2024›e kadar yüzde 21’in üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Hızlı tüketim şirketleri için eski değer yaratma modeli, dağıtım elde etmek için birbirleriyle ortaklık kurdu.Ancak e-pazar yerlerinin yükselişi ve kitlesel tüccarların sıkışmasıyla başarılı markalar tüm büyüme kanallarına yatırım yapmak ve dijital satışları benimsemek istiyor. Gelişmekte olan daha küçük markalar, ilgi odaklı marka oluşturma, aktif olarak ticari kaldıraçlardan yararlanma ve tüketiciyi göz önünde bulundurarak pazarlama yoluyla kazanacaktır. Tüketiciler için en büyük harcama kaynaklarından biri olmasına rağmen, gıda e-ticareti diğer ürün kategorilerine kıyasla nispeten yavaş kaldı.Bu, çabuk bozulan ürünlerin son müşteriye hızlı bir şekilde ulaştırılmasının zorluğundan kaynaklanıyor. Ancak aynı gün teslimat uygulamalarının yükselişiyle, markalar için hızlı teslimatı ve neredeyse anında memnuniyeti garanti etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı ve bu da gıda satışına ivme kazandırdı. Süper hızlı bir teslimat hizmetine sahip olmak, özellikle yiyecek ve içecek satarken, herhangi bir online satışı yapan işletme için bir zorunluluktur.Birçok yiyecek ve içecek ürünü, örneğin içecek taze meyve suları şişeleri veya doğum günü pastaları gibi bu duruma dayalıdır.Bu, olumlu bir müşteri deneyimi sağlamak için zamanında teslimatın gerekli olduğu anlamına gelir. Ayrıca, bir müşteri aşerdiğinde, en sevdiği atıştırmalıkları hemen orada ister.Süratli teslimat firmaları gibi aynı gün teslimat yöntemlerinin yükselişi, sorunsuz teslimat için müşteri beklentilerini artırdı.