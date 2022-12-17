E-ticarette gıdanın yeri

Bizim neslimizin en büyük zorluklarından biri, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve yaratmaktır. Hızlı tüketim malları firmaları dünyasında bu, sürdürülebilir ürünler ve paketleme anlamına gelir. Hızlı tüketim malları firmaları, karton veya biyolojik olarak parçalanabilen plastik gibi sürdürülebilir malzemeler kullanarak ürün ambalajı yapmanın dışında, yerel tedarikçileri kullanarak da daha sürdürülebilir hale gelebilir. Pek çok müşteri, yerel işletmeleri desteklemeye karar verirken, (yüzde 70’e varan oranlarda ) bu seçeneğin ek olarak tedarik zinciri kesintilerine uğrama olasılığının daha düşük olması avantajı vardır.

Tüketiciler, satın aldıkları markaları giderek daha fazla önemsemeye devam ediyor ve paralarını özgün, amaca yönelik markalara harcamayı seçiyorlar. Markalar, pazarlama çabalarının gerçek olmasını sağlamalı ve bunu, desteklemekten gurur duydukları tedarikçileri sergilemek gibi perde arkasında gerçekleşen tüm harika şeyleri gerçekten vurgulamak için bir fırsat olarak kullanmalıdır. Gıda e-ticaretindeki sürdürülebilirlik, uygulamalarla ilgili içerik şeffaflığıdır.

Sadece çevresel nedenlerle değil, özellikle sağlık için halkın çoğu ambalaj önü gıda etiketlerinin gıda satın alma kararlarını etkilenerek satın alırlar. Bu faktörlere ek olarak, müşteriler aktif olarak destekledikleri ve güvendikleri yerel işletmeleri ve aynı gün teslimat veya tek tıkla teslim alma hizmeti sunan işletmeleri arıyorlar. Ekonominin kayganlığına rağmen pandemiden sonra hızla talep arttı.

İnsanlar, pandemi nedeniyle ortalama tüketicinin organik satın alacak kaynaklara sahip olmadığını düşünüyor. Ama bu doğru değil, organik endüstri büyüyor. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle insanlar bütçeleriyle mücadele etseler de, müşteriler yüksek kaliteli olduğunu düşündükleri ürünler için yine de ekstra ödeme yapıyorlar. Bunun en önemli örneği ise organik gıda ürünleridir.

Hızlı tüketim markaları, tüketicilerin online sitelere her girdiklerinde sayısız seçeneğe sahip olduklarını ve kendilerini iyi hissedebilecekleri markaları satın almalarını sağlamak için satış ağlarını geniş tutarak çeşitli alternatif sunarlar.

Ertürk GÖRMAN