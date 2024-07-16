En tatlı gelenek: Aşure Günü

Farklı tatların aynı hoşgörü tenceresinde bir araya gelmesiyle oluşturulan özel lezzet aşure, Anadolu topraklarının kültürel mirasının da bir parçası. Bu noktadan yola çıkan Reis Gıda, hazırlamış olduğu özel aşure kitleri ile dünya genelindeki tüm insanlara, Türk kültürünün bu zengin ve anlamlı tatlısını kendi evlerinde hazırlayıp komşularıyla paylaşma fırsatı tanıyor.

Sadece Türkiye’de değil, Amerika, İngiltere, Avrupa ve Asya pazarlarında da faaliyet göstererek, Aşure Ayı'nın evrensel mesajını tüm dünyaya yaymayı açamlayan şirket, aşurenin içinde barındırdığı çeşitli malzemelerle 'çeşitlilik içinde birlik' mesajını' simgeliyor. Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Geleneği Geleceğe Aktaralım' temasıyla düzenlediğimiz tadım etkinliklerimizle bu geleneği yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz” dedi.

Şeflerden 'glutensiz aşure' tarifi

Reis Gıda şefleri, aşureyi modern çağın gereksinimleriyle birleştirerek yeni bir lezzet olan 'glutensiz aşure' tarifini geliştirdi. Glutensiz beslenmeyi tercih eden tüketicilerimiz için chia ve kinoa tohumlarıyla zenginleştirilen bu özel tarif, aynı lezzet için farklı bir alternatif sunuyor:

Malzemeler:

1/2 su bardağı kinoa

1/4 su bardağı chia tohumu

1 su bardağı nohut (haşlanmış), kuru fasulye (haşlanmış), kuru incir (küçük doğranmış), kuru kayısı (küçük doğranmış), kuru üzüm, ceviz içi (kırık), fındık (kırık), badem (kabukları soyulmuş)

2 su bardağı toz şeker (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı karanfil

1 çubuk tarçın

1 portakal kabuğu rendesi

1 nar (süslemek için)

1/2 su bardağı süt (isteğe bağlı)

10 barak su

Hazırlanışı:

Nohut ve fasulyeyi bir gece önceden ıslatın ve ertesi gün haşlayın. Pirinci ve kinoayı yıkayıp ayrı ayrı haşlayın. Chia tohumlarını 1 su bardağı su ile jel kıvamına gelene kadar bekletin. Tüm malzemeleri büyük bir tencerede karıştırın, şeker ve su ekleyerek kaynatın. Karışımı kısık ateşte pişirin, kıvamını alınca kaselere paylaştırın ve soğumaya bırakın. Üzerini nar taneleri ve kuruyemişlerle süsleyin. Herkese afiyet olsun!