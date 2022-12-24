Eşsiz bir yazım enstrümanı; Montegrappa Dante Alighieri Paradiso

Dante Alighieri, ölümünden yedi yüzyıl sonra bile dünyayı, en önemli eseri olan İlahi Komedya etkisinde bırakacak kadar güçlü bir yazar. Dante’nin destansı aşk hikayesi, dünya edebiyatının başyapıtlarından biri ve modern İtalyan edebiyatının mihenk taşı olarak kabul ediliyor. İtalyan şair ve siyasetçi Dante, halen günümüzde de hayranlıkla okunan eserlere sahip. 1912 yılında kurulan İtalya’nın en eski yazım gereçleri markası Montegrappa ise sanatçıya ithafen, adını bir kez daha ölümsüzleştirerek eşsiz bir tasarım yarattı. Paradiso, İlahi Komedya’nın üçüncü ve son ilahisini canlandırıyor.

Montegrappa Paradiso serisi, sanatçının tüm sanatsal ifadelerini kalemin ayrıntılarında işlenmiş Dante’nin tarzını ve destansı öyküsünü mükemmel bir süreklilik içinde yorumluyor. Her biri, şairin manevi alemdeki yükselişini anlatan birer mikrokozmos.

Kalemin namlusundaki süslemeler, Dante’nin Parodiso eserinde, hac yolculuğu boyunca karşılaştığı erdemleri sofistike mikro heykellerle betimliyor. Renkli taşlar Cennetin Göksel Kürelerinin her birini, en üstte yer alan üç parlak disk ilahi ışığın kaynağını temsil ediyor. Dokuz bölümden oluşan melek tasvirleri erdem hikayelerini gravüze ediyor.

333 adet gümüş piston mekanizmalı dolma, roller kalemden oluşan seri ve altından üretilmiş dokuz örnek, olağanüstü bir yazım performansı vaat ediyor. Dante’nin ikonik profili, yüksek performanslı iki tonlu 18 ayar altın uçlara işlendi.