Ev hanımları hiç çalışmadan emekli olabiliyor! İşte tüm detaylar…

Ev hanımları resmî olarak SGK tarafından çalışan olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle hâliyle sigorta primi ödemiyorlar. Yeni yapılan düzenleme ise ev hanımlarına emekli olmanın yolu açılıyor. Ancak bunun için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.

İsteğe Bağlı Olarak Sigorta Prim Ödemesi Yapabilirsiniz

Ev hanımlarının emekli olabilmesi için yapabileceği ilk şey, isteğe bağı olarak SGK prim ödemesidir. İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi için ev hanımları ikametlerine en yakın SGK müdürlüğüne giderek başvuruyu yapabilirler. 2008 yılında alınan karar gereği isteğe bağlı SGK prim ödemesi yapan kişiler, 4B Bağkur emeklisi olarak değerlendirilir. Devlet tarafından belirlenen kanuna göre sigorta prim ödemeleri alt ve üst tutarı da bilinmeli. Şöyle ki:

- Ev hanımlarının ödemesi gereken minimum SGK prim tutarı brüt asgari ücretin %32'sine tekabül eder.

- Ödenen maksimum prim tutarı ise brüt asgari ücretin 7,5 katının %32'sine denk gelecek şekilde ödenir.

- Ödenen SGK prim tutarının %20'si malullük, yaşlılık ve ölüm için ayrılırken %12'si ise genel sağlık sigortası prim tutarına karşılık gelir.

Vergisiz Esnaflık Yoluyla SGK Prim Ödemesi Yapabilirsiniz

Normal şartlarda esnaflık yapıp vergi ödeyenler, SGK primlerini de ödeyerek emekli olur. Evde hazırladığı yöresel ürünler, çeyiz eşyası gibi malzemelerin üretimin yapan kadınlar da emekli olabilir. Bunun için ev hanımları herhangi bir işçi alımı yapmadan, iş yeri açmadan ve motorlu araç kullanmadan üretim yapmalıdır. "Esnaf muaflığı" denilen bu seçeneğe göre Esnaf Muafiyet Belgesi alan kadınlar, vergi vermez ve esnaf olarak kabul edilirler. Böylece SGK müdürlüğüne doğrudan giderek prim ödemesi başvurusunda bulunabilirler.

Doğum Borçlanması ile Emekli Olabilirsiniz

Eğer doğumdan önce sigorta girişiniz varsa ve doğum sonrası çalışmaya ara verdiyseniz de emekli olabilme şansınız var. Doğum sonrası her bir çocuğunuz için 720 güne kadar olan süre için devlete SGK prim borçlanması hakkına sahipsiniz. Doğum borçlanmasından en çok 3 çocuğu olan anneler yararlanabilir. Böylece bu süreler SGK tarafından ödenir. Başvuru sonrası evinize SGK tarafından bu prim borcunun ödendiğine dair tebligat gönderilir. Böylece siz de çalışmayıp ev hanımı olduğunuz süre boyunca SGK ödemelerinden mahrum kalmazsınız.