Evde saçlarınızı boyarken dikkat! Eğer o detaylara dikkat etmezseniz...

Saç renginizi değiştirerek bambaşka bir görünüm elde edebilirsiniz. İster sarı ister mavi, hangi renk olursa olsun; saçlarınızı evde pratik bir şekilde boyayabilirsiniz. Tabii bunu nasıl yapacağınızı öğrenmeli ve saç derinize zarar vermemek için bazı noktalara dikkat etmelisiniz. İşte, evde saç boyamakla ilgili merak edilenler!

Evde Saç Boyamak Güvenli Midir?

Ciltle temas etmeye uygun olan malzemeleri kullandığınızda ve gerekli işlemleri adım adım takip ettiğinizde evde saç boyamak genellikle güvenli ve kolay bir süreç. Siz de satın aldığınız boyanın kullanım talimatlarına uyarak ve yazımızdan yardım alarak saçlarınızı istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Boyama işlemine geçmeden önce hangi malzemelere ihtiyaç duyacağınıza değinelim:

Evde Saç Boyamak İçin Gerekli Olan Malzemeler Nelerdir?

Saçınızı boyamaya başlamadan önce aşağıdaki malzemeleri edinmelisiniz:

- Bone

- Vazelin

- Fırça veya tarak

- Ayna

- Havlu

- Eldiven

Evde Saç Nasıl Boyanır?

Saçlarınızı doğru ve güvenli bir şekilde boyamak istiyorsanız baştan sona hazırlık yapmalısınız. Size bu süreçte yardımcı olabileceğini düşündüğümüz bazı noktalar şöyle:

- Öncelikle renk seçimini iyi yapmalısınız. Size hangi tonun iyi gideceğini kestiremiyorsanız bir uzmandan yardım alabilir veya arkadaşlarınıza danışabilirsiniz.

- Saçınız omuz seviyesinden daha uzunsa her ihtimale karşı bir kutudan fazla saç boyası alın. Yetersiz boya saç renginde dalgalı bir görünüme neden olabilir.

- Saçlarınızı boyamaya başlamadan önce alnınıza, yanaklarınıza ve ensenize vazelin sürün. Böylece boyama sonrasında bu kısımlara bulaşan boyaları kolayca çıkarabilirsiniz.

- Eldiveninizi takarak boya kutusundan çıkan malzemeleri talimatlara göre iyice karıştırın ve sürmeye hazır hâle getirin. Ardından saçınızı eşit tutamlara ayırın.

- Karışımı bekletmeden fırça yardımıyla saçınıza iyice yedirin. Renk alması için saçlarınızı öncelikle geç açılan diplerden boyamaya başlayın. Ardından uçlara doğru devam edin.

- İstediğiniz rengi tutturabilmek ve renk farklılıklarını önleyebilmek için kullanım kılavuzundaki bekleme süresine bağlı kalın.

- Süre bittikten sonra saçınızı bol su ile yıkayın ve havlu ile kurulayın.

Saç Boyarken Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar Nelerdir?

Saçınızı kendiniz boyamaya karar verdiğinizde boyama öncesinde ve sonrasında şu aşamalara mutlaka dikkat etmelisiniz:

- Saç boyalarının içinde kullanılan malzemelerden dolayı alerjik reaksiyon gösterebilirsiniz. Boya alırken içeriği mutlaka okuyun ve boyanın içeriğinde PPD maddesinin bulunmamasına özen gösterin.

- Boya yaparken kıyafetleriniz kirlenebilir. Dolayısıyla boyanmasına üzülmeyeceğiniz eski bir kıyafet tercih edin.

- Hem boyayı karıştırırken hem saçınıza sürerken ellerinizin tahriş olmaması için eldiven giyin.

- Boyama işlemi öncesinde sürdüğünüz vazelinin saçlarınıza buluşmamasına dikkat edin. Aksi takdirde boya iyi bir şekilde tutmaz.

- Son olarak durulama işlemi sonrasında saçınızın kaskatı kesilmemesi için saç tipinize uygun bir krem kullanmaya özen gösterin.