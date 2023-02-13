Evde sigara kokusuna son! Pratik fakat etkili yöntemlerle sigara kokusunu yok edebilirsiniz

Sigara kokusu kıyafetlerden mobilyalara, perdelere hatta halılara varıncaya dek her yere siniyor ve kötü koku oluşumuna neden oluyor. Başta sağlığınızı olmak üzere evinizdeki eşyaları da olumsuz etkileyen bu kokudan kurtulmak ise oldukça kolay. İşte, sigara kokusuyla baş etmenin yolları...

Sert Zeminleri Sirkeli Su ile Temizleyin

Sigara kokusunun en çok sindiği yerlerin başında sehpa, dolap, masa yüzeyleri, pencere ve koltuk başlıkları gibi sert yüzeyler geliyor. Bu yüzeylere sinen kokudan kurtulmak için sirke ve sıcak sudan yardım alabilirsiniz. Eşit miktarlarda karıştırdığınız sıcak su ve sirkeyi bir sprey şişesine boşaltın. Ardından mikrofiber bir bez yardımı ile tüm yüzeyleri silin ve kuru bir bezle sildiğiniz zeminleri kurulayın. Bu işlemi yaparken tüm pencereleri açıp odaları havalandırmanız gerekiyor.

Sigara Kokusunu Kahve ile Bastırın

Kahve çekirdeklerinin koku hapsedici özelliğini sigara kokusunu gidermek için kullanabilirsiniz. Özellikle sigara kokusunun sinebileceği yerlere belli aralıklarla kahve çekirdeği koymak kokuyu bastırma etkili oluyor. Dilerseniz tül keseler içine yerleştirdiğiniz kahve çekirdeklerini kıyafet dolabına da asabilirsiniz.

Kokulu Mumlardan Yararlanın

Kokulu mumlar sigara kokusunun yok edilmesinde kullanılan en etkili yöntemlerden birisi. Sigara içtiğiniz zaman yakacağınız mum ile odaya ferah bir hava katabilirsiniz. Limon, portakal, lavanta, tarçın veya sandal ağacı esansıyla hazırlanan mumlar sigara kokusunu yok etmede size yardımcı olur.

Elma Sirkesi ve Karbonat Karışımını Deneyin

Evlerde temizlik ve dezenfektan işlemlerinde kullanılan elma sirkesi, karbonatla birleştiğinde muhteşem bir koku önleyici oluyor. Karışımı hazırlamak için önce bir kâsede karbonat ve bir miktar suyu karıştırın. Ardından yavaş yavaş elma sirkesini ekleyin. Oluşan karışımı evin farklı noktalarına yerleştirip bekleyin. Zamanla sigara kokusunun yok olduğunu göreceksiniz.

Elektrik Süpürgesinin Ulaşabildiği Her Yeri Süpürün

Sigara kokusunun en çok sindiği yerler halı, koltuk ve perde gibi eşyalar. Belli aralıklarla süpürebildiğiniz tüm alanları emiş gücü yüksek bir süpürge ile süpürebilirsiniz. Eğer bu işlemin çok daha etkili olmasını isterseniz yüzeylere karbonat döküp bir gece bekleyebilir ve ertesi gün süpürebilirsiniz. Ardından silme ve havalandırma işlemini de ihmal etmeyin.